Projeto da prefeitura, que oferta cursos na área da construção civil, formou mais de 300 mulheres desde 2021

Quatro formandas da primeira turma do curso básico de Solda com Eletrodo Revestido do projeto “Mulheres Mãos à Obra”, da Prefeitura de Volta Redonda, comemoraram o ingresso no mercado de trabalho nesta semana. Três delas estão empregadas na empresa FH Service – Montagens Industriais, em Itaguaí, na Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro, e uma foi contratada pela CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura) para atuar na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), em Volta Redonda. Todas receberam o certificado de conclusão do curso em 21 de julho passado e, em menos de um mês, já conseguiram emprego na área.

Yasmim Terra foi contratada pela CBSI e é muito grata pela oportunidade. “O curso é de graça e em cerca de quatro meses saímos qualificadas para o mercado de trabalho. Formei no final de julho, fui aprovada em dois processos seletivos e acabei optando por permanecer em Volta Redonda”, disse, lembrando que anteriormente fez o curso de eletricista pelo mesmo projeto e também foi classificada para uma vaga de emprego. “Todos os cursos ofertados rendem boas oportunidades”, reforçou Yasmim.

Jaqueline da Silva Pereira se formou junto com Yasmim e também já está atuando como soldadora. Ela e as colegas de turma Simone Augusta da Silva e Daiana Campos de Oliveira foram contratadas pela FH Service, de Itaguaí. “Começamos nesta semana, mas em áreas diferentes dentro da empresa. É muito bom ter uma qualificação profissional. O curso fez a diferença nas nossas vidas”, disse Jaqueline.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, parabenizou as meninas e lembrou que o “Mulheres Mãos à Obra” começou em 2010 por sugestão de um grupo de mulheres do bairro Roma, que sugeriu a construção civil como foco do projeto de capacitação profissional. “Com apoio do prefeito Antonio Francisco Neto, o curso cresce a cada ano desde 2021 e dá oportunidade para as mulheres de Volta Redonda”.

O prefeito Neto ficou feliz com mais esse retorno positivo das alunas do “Mulheres Mãos à Obra”. “A qualificação profissional é fundamental para ingressar no mercado de trabalho”, afirmou, lembrando que a própria prefeitura tem aproveitado a mão de obra feminina formada no curso.

O projeto ocorre por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e oferta cursos profissionalizantes do setor da construção civil. Desde a retomada do projeto, em 2021, mais de 300 mulheres receberam a certificação profissional.

Quinta turma terá aula inaugural na próxima segunda (21)

Na próxima segunda-feira, 21, acontecem as aulas inaugurais da quinta turma do “Mulheres Mãos à Obra” para os cursos de Bombeira Hidráulica Predial; Eletricista Predial; Pedreira de Alvenaria Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento Predial; Pintura Predial; Corte Oxiacetilênico; além do curso de Solda com Eletrodo Revestido. O curso é realizado no CQP (Centro de Qualificação Profissional) Aristides de Souza, bairro Aero Clube.

Todo o material didático necessário para as aulas práticas e teóricas são ofertados gratuitamente. E cada aluna tem direito a passagem no transporte público, uniforme, lanche e Equipamento de Proteção Individual (EPI). Fotos de divulgação – Secom/PMVR.