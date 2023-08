Jovens são presos suspeitos de tráfico de drogas em Pinheiral

Um jovem de 22 anos e outro de idade não informada foram presos no fim da tarde de quinta-feira (17) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Chalet, em Pinheiral. A dupla, ao notar a presença da guarnição da Polícia Militar, correu para uma mercearia na Rua João Benício Ribeiro, mas acabou capturada.

Atrás do vaso sanitário do banheiro do estabelecimento, os agentes encontraram 12 pinos de cocaína com inscrições de uma facção criminosa. Em revista pessoal, os agentes apreenderam com os suspeitos um celular, dinheiro, isqueiro e um cigarro de maconha.

A dupla foi levada para a delegacia e foi autuada pelo crime. Após laudo pericial foi constata 6,6 gramas de cocaína e 0,5 de maconha. (Foto: PM/Divulgação)