PRF recupera veículo roubado após perseguição na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização na noite de sábado, por volta das 21h40min, quando abordou um veículo Honda/WR-V EX CVT, no km 325, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O condutor de veículo, com placa de Niterói (RJ) desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade. Houve perseguição e cerca de um quilômetro depois o condutor perdeu o controle do veículo e bateu contra mureta central.

Ao ser abordado, foram observados vários indícios de adulteração no veiculo, verificando tratar-se de um clone, constatando ser o original (abordado pela PRF) licenciado no Rio de Janeiro e com registro de roubo em 24 de maio de 2023 no município de Duque de Caxias (RJ).

Diante do exposto, foi dada voz de prisão por receptação de veículo roubado ao condutor, de 27 anos, único ocupante do veículo. Este alegou que tinha ido buscar o veículo em São Gonçalo (RJ) para uma empresa, mas, não apresentou nenhuma comprovante ou qualquer prova que comprovasse sua versão.

A ocorrência foi apresentada na 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia, para o registro da prisão por receptação e a recuperação do veículo roubado.