Órgão do Governo do Estado vai realizar audiências públicas para apresentar projetos

O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu na manhã desta terça-feira, dia 22, o assessor da Diretoria Técnica Operacional do Detro (Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro), Raphael Salgado. De acordo com o passado ao prefeito, o Detro promoverá a licitação das linhas intermunicipais de todo o estado, incluindo aí os trajetos que passam pelas cidades da região. Participou também da reunião o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco.

Salgado explicou que o Detro está colhendo algumas informações e sugestões com as prefeituras, para a partir daí promover audiências públicas previstas em lei para validar o processo.

“Nós estamos percorrendo neste momento as cidades consideradas polo nas regiões de todo o estado, começando por Volta Redonda. Estamos marcando a apresentação do nosso projeto, que depois será levado à discussão com o público, em audiências”, disse Raphael.

O prefeito afirmou que o município será parceiro do Detro no processo e colocou a estrutura do município à disposição dos técnicos.

“Que seja um projeto bom para a população. O deslocamento entre as cidades da região hoje é muito mais intenso, principalmente diante da industrialização, do turismo e das universidades”, destacou o prefeito.

Neto e Salgado concordaram que o transporte público de uma maneira geral está em crise.

“Hoje vemos as cidades muito pressionadas, pois são dois caminhos que estão no horizonte: ou há aumento de passagem ou subsídio. Em Volta Redonda, já dissemos que não queremos discutir aumento de passagem para a população em geral. Estamos vendo as variáveis que permitam manter a tarifa e melhorar o transporte. Não é uma equação fácil, mas estamos em busca disso”, disse o prefeito.

Neto aproveitou ainda para falar sobre as razões que impedem a realização de uma licitação para as linhas municipais.

“Há um processo judicial movido pelas empresas que impede a licitação. Enquanto não for solucionado, a licitação não pode acontecer. Queremos seguir este caminho da licitação, assim que for juridicamente possível, essa é a nossa prioridade”, explicou o prefeito.

Fotos: Divulgação/PMVR