Colisão traseira envolve caminhões na Dutra, em Porto Real

Um acidente envolveu dois caminhões no início da madrugada desta quarta-feira, dia 23, por volta de 00h15min, no km 301, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real.

O caminhão Mercedes Benz Accelo com placa de Ibiúna (SP) colidiu na traseira de outro veículo da mesma marca com placa de Contagem (MG). Com o impacto, o caminhão que provocou o acidente colidiu com a defensa metálica central e ficou atravessado e imobilizado na pista.

O caminhão Mercedes Benz que foi atingido na traseira parou no acostamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de ronda, quando deparou com os dois veículos envolvidos no acidente.

Os condutores dos veículos saíram ilesos, sendo orientados a preencher DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) pela internet. O condutor do Mercedes Benz/Accelo alegou que não se lembrava do que havia acontecido e acredita que tenha dormido ao volante.

Como o acidente ocorreu no início da madrugada, o fluxo de veículos era pequeno, não houve congestionamento. A PRF acionou a CCR Rio-SP e um guincho pesado foi ao local para retirar o caminhão que ficou imobilizado sobre a defensa metálica do canteiro central.