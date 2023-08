Fluminense enfrenta o Fortaleza no Estádio Raulino de Oliveira

Maracanã será fechado para recuperação do gramado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a partida entre Fluminense e Fortaleza será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O fechamento temporário do Maracanã, será para recuperação do gramado e foi o motivo para a mudança de local do jogo. A partida será realizada no próximo dia 3 de setembro, às 16 horas, (horário de Brasília). A confirmação foi feita pela CBF na tarde desta terça-feira.

Os ingressos estarão à venda ainda nesta semana. O Fluminense atuou neste ano na Cidade do Aço, contra o Atlético Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, também por conta de uma intervenção no campo do Maracanã.