Volta Redonda inicia Campanha de Multivacinação nesta quarta-feira

Público-alvo será de crianças e adolescentes menores de 15 anos; todas as vacinas disponíveis no calendário estarão sendo aplicadas nas unidades de saúde do município

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta quarta-feira, dia 23, a participação na Campanha Nacional de Multivacinação, em todas as unidades de saúde do município. O público-alvo será de crianças e adolescentes menores de 15 anos e estarão disponíveis todas as vacinas do calendário nacional de vacinação. A campanha irá até o dia 15 de setembro.

A enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene de Souza, destacou a importância da multivacinação para atualizar as cadernetas de vacinação em atraso.

“O objetivo do Ministério da Saúde é retornar às altas coberturas vacinais no país. Entre as vacinas disponíveis, uma das principais é a da poliomielite oral, aplicada a primeira dose nas crianças a partir dos dois meses, que combate a paralisia infantil. É uma convocação para os pais levarem seus filhos na unidade mais próxima da sua casa, para que eles possam tomar as vacinas em atraso”, destacou.

Todas as unidades de saúde de Volta Redonda funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, com exceção das unidades dos bairros 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande e Santo Agostinho, que funcionam até às 18h30; e a do Santa Cruz, que está aberta até as 21h30.

Para se vacinar, é necessário comparecer aos locais de vacinação com o cartão de vacina da criança ou do adolescente, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) em mãos.

Dia D

O “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação está programado para 2 de setembro. Durante este sábado, todas as unidades de saúde do município estarão abertas para a aplicação de todas as vacinas do calendário nacional de vacinação para as crianças e adolescentes.

Vacinas disponíveis

Para crianças: Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); BCG; Hepatite B; Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola); SCRV (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela); Hepatite A (HA); DTP (Difteria, Tétano, Pertussis); dT (Difteria, Tétano); Papilomavírus humano (HPV); Varicela; Pfizer Baby, Pfizer infantil (Covid-19) e Influenza (gripe).

Para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante); Difteria; Tétano (dT); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo; Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada), Pfizer adulto (Covid-19) e Influenza (gripe). Foto de arquivo – Cris Oliveira/Secom/PMVR