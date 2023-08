Alunos do curso de Administração para PCDs, oferecido pela administração municipal, irão participar de seleção de estágio

Alunos do curso superior de Administração para pessoas com deficiência (PCDs), oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, participaram nessa terça-feira, 22, da palestra “Gente & Gestão, Acessibilidade & Comportamento Profissional”. A palestra foi apresentada pela psicóloga e analista de Gente & Gestão Pleno da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Glaucimara Albeirice, e pela analista de Gente & Gestão Junior, Alana Vieira Amaral. O treinamento serviu para mostrar aos alunos como devem fazer para ingressar nas vagas de estágios abertas pela CSN.

Durante o encontro, os 70 alunos do curso de Administração, assistidos pela prefeitura, aprenderam como se destacar em uma entrevista de emprego, sobre pontualidade, cumprimento de regras, organização, postura, vestuário, iniciativa, criatividade, engajamento, orgulho em pertencer, protagonismo, entre outros temas ligados ao mercado de trabalho.

As vagas de estágio para áreas de apoio ao negócio estão sendo oferecidas através do Programa Incluir, voltado para pessoas com deficiência. O programa tem como objetivo promover a formação e a qualificação de pessoas com deficiência. Os participantes receberão uma remuneração de R$ 1.300,00 e diversos benefícios (plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, seguro). Os alunos vão concorrer a cinco vagas de estágio, através de um processo seletivo que ocorrerá no início de setembro.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou que essa oportunidade faz parte das ações da administração municipal para conseguir vagas de estágio e emprego para os alunos do curso.

“Procuramos a direção da CSN para mostrar que a prefeitura tinha criado o projeto da universidade para deficientes. Logo em seguida o prefeito Neto se reuniu com integrantes da empresa e fechamos essa parceria. Os alunos estão empolgados e motivados a participarem desse processo seletivo”, contou.

Oportunidades de trabalho

A iniciativa é um desdobramento do encontro entre a direção da CSN com o prefeito Antonio Francisco Neto, para apresentar um cronograma de contratações de trabalhadores para a Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Ao todo serão 880 vagas, sendo 647 oportunidades de emprego e 233 de estágio.

As vagas serão distribuídas em quatro programas da empesa: “Aprendiz”, que beneficia jovens de 18 a 23 anos; o “Capacitar”, que tem foco na contratação de mulheres e visa qualificar essas profissionais na área industrial; o programa de estágio da CSN e o projeto “Incluir”, que promove a formação e qualificação de PCDs por meio de curso profissionalizante oferecido com bolsa-auxílio. Secom/PMVR