Ubirajara Vaz lamenta morte de Francisco Dornelles

“Francisco Dornelles foi um homem íntegro, muito atuante, seja como deputado, senador, ministro ou governador. Como senador, ajudou muito a nossa entidade, trabalhando para que seguíssemos com o título de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, o Cebas, que permite economizarmos em impostos e investirmos em projetos para a qualidade de vida dos nossos associados e população em geral”.

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, que lamentou a morte do ex-governador, ocorrida ontem, aos 88 anos, num hospital particular do Rio de Janeiro.

“Em maio, por ocasião dos 50 anos da AAPVR, nós iríamos conceder uma placa de louvor e agradecimento ao senador Francisco Dornelles, mas descobrimos que ele já estava internado na ocasião. Mas vamos publicar uma homenagem a ele no jornal da nossa Associação”, concluiu Ubirajara Vaz.