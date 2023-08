Prefeito Neto recebe alunos de Volta Redonda campeões em robótica

Estudantes do Colégio João XXIII, no Retiro, foram destaques em competição em Cabo Frio e receberam menções honrosas pela dedicação e comprometimento

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na tarde desta quarta-feira (23), em seu gabinete, alunos do Colégio João XXIII, localizado no bairro Retiro. Os estudantes participaram e foram premiados na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), realizada no dia 12 deste mês, em Cabo Frio, Região dos Lagos do estado. O grupo conquistou resultados relevantes em competições de Robótica durante o ano e recebeu menções honrosas das mãos do prefeito pela dedicação e comprometimento.

Foram dois troféus no Fira Estadual, tradicional torneio de robótica que reuniu estudantes da rede pública e privada em julho, em Volta Redonda. Na OBR, em Cabo Frio, a equipe conquistou o prêmio de melhor equipe, entre 66 escolas; a única pública da região Sul Fluminense a alcançar o resultado a nível nacional. Estudantes do Colégio João XXIII também estão classificados para a Mostra Nacional de Robótica, que acontece em outubro, em Salvador-BA; e para a etapa nacional do Fira, em novembro, em Juazeiro do Norte-CE.

O presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Pinheiro Teixeira, disse que os resultados da equipe de robótica do Colégio João XXIII são exemplos de que como apoio da prefeitura é eficaz.

“O (Colégio) João XXIII foi a escola mais premiada este ano. A equipe de robótica desses meninos deu um exemplo de que este trabalho dá bons frutos. Se não fosse o apoio da prefeitura, hoje nenhum desses sonhos que estão sendo realizados teriam acontecido. É uma felicidade incrível ver a escola pública atingindo esses níveis de excelência dentro da Robótica. E a gente precisa vir aqui, trazê-los (ao gabinete), porque o prefeito Neto fez questão de dar os parabéns a eles, agradecer, incentivá-los”, disse Caio.

“Somos um time e esses troféus são o reflexo do trabalho que nós viemos desenvolvendo desde 2015 com esses alunos e que tem dado frutos. Os alunos mais uma vez provaram que são capazes. É um trabalho em equipe, em conjunto entre a prefeitura de Volta Redonda, a Fevre e a direção do Colégio João XXIII”, enfatizou o professor Frederico Pitassi, que acompanhou os alunos na visita ao prefeito.

A estudante Eively Elisiário contou que ficou surpresa com a recepção e pela valorização da Robótica pelo Poder Público de Volta Redonda. “Achei muito gratificante esta visita ao prefeito, principalmente pelo certificado que foi uma surpresa para todos nós. Com tudo o que vem acontecendo ao longo dos anos, foi muito bom vir aqui hoje e receber este reconhecimento. Ver que várias pessoas, e o próprio prefeito, se importam e que logo mais outras crianças terão acesso a tudo o que nós estamos tendo”, disse Eively.

“Gostei muito do Fira em Volta Redonda, então vamos trabalhar para poder trazer um evento a nível nacional para o município. Em nome da nossa cidade, parabéns ao professor Fred, às crianças e a todos que fazem esse belíssimo trabalho. Nós queremos ser uma referência em Robótica no país e estamos no caminho certo”, disse Neto.

Fotos: Divulgação/PMVR