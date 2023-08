Polícia prende motorista de reboque com drogas em Barra do Piraí

Policiais militares prenderam na madrugada desta quinta-feira, dia 24, uma motorista de um reboque, de 38 anos, com uma grande quantidade de drogas na Servidão Hilário Francisco, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Segundo os agentes, quando foi questionado sobre o que estava fazendo no local, o homem informou que estava transportando entorpecentes para abastecer o tráfico de drogas na cidade. Ele informou que tanto no reboque, quanto no carro transportado (Nissan Tida), haviam bolsas cheias de drogas.

Os policiais revistaram os veículos e confirmaram os fatos, encontrando 4.338 pinos de cocaína, 200 frascos de loló, um galão de cerca de 2 litros da mesma droga, 33 tijolos de maconha, pesando 700 gramas do entorpecentes, e nove tabletes da mesma droga. Além disso, os policiais apreenderam R$ 1,4 mil e o celular do motorista.

Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. O reboque e o carro transportado também ficaram apreendidos. Foto: Polícia Militar