Evento, na tarde desta sexta-feira, 25, reuniu participantes dos 62 Grupos de Convivência da Smac

A Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, sede da Prefeitura de Volta Redonda, foi palco do “Arraiá da Convivência” na tarde desta sexta-feira, 25. O evento teve como tema as festas juninas com barraquinhas de comidas típicas, o cardápio incluía canjiquinha, salsichão, docinhos variados, pipoca, algodão doce, milho, canjica doce e bolos; apresentação da Quadrilha da Convivência; show com Fabrício Nascimento e banda; além de cenário colorido para fotos.

O “Arraiá” é uma festa para os cerca de 3,4 mil idosos que frequentam os 65 Grupos de Convivência e se reúnem nos 31 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nos Centros de Convivência. A confraternização é um evento comunitário, feito por eles e para eles, com total apoio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

“Os próprios idosos preparam a comida que é servida, de graça, nas barraquinhas. E a Smac também disponibiliza quitutes que fazem parte do cardápio da festa”, contou a secretária de Ação Comunitária Carla Duarte, acrescentando que neste momento de confraternização, os idosos comem, dançam forró e acompanham a Quadrilha da Convivência do CRAS Jardim Ponte Alta. “É muito bom estar junto com eles nesse momento e ver a alegria no rosto de cada um”, ressaltou Carla.

O deputado estadual Munir Neto também prestigiou o evento na Praça Sávio Gama e lembrou que a festa tradicional acontecia nos mandatos anteriores do prefeito Antonio Francisco Neto.

“Por conta da pandemia, o evento só voltou a ser realizado no ano passado, mas está garantido no próximo ano. É importante proporcionar momentos de diversão e socialização para os nossos idosos. Não é à toa que os programas voltados para a terceira idade de Volta Redonda são referência. Agora, como deputado, pretendo levar essa filosofia para outros municípios com apoio do governo estadual”, disse Munir.

O prefeito Neto reforçou que a terceira idade é uma prioridade. “É um dever do Poder Público cuidar de quem ajudou a construir a nossa cidade. Por isso, reabrimos os CRAS e os Centros de Convivência para ofertar, entre outros serviços, um espaço para receber os grupos de idosos. Também retomamos a ‘Viagem da Melhor Idade’, que neste ano tem o município mineiro de Caxambu como destino. É comprovado que os idosos que participam dos nossos programas ganham saúde e prova disso é a disposição deles durante a festa na praça”, falou Neto. Fotos de divulgação – Secom/PMVR