Volta Redonda amplia sistema de segurança para mais de 70 escolas

Todas as unidades terão câmeras, sensores de presença e ‘botão do pânico’. Patrulha Escolar, que foi ampliada na cidade, fez 158 atendimentos em julho

A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo para reforçar a segurança nas escolas da cidade. Já são mais de 70 unidades da rede municipal de ensino que já contam com o novo sistema formado por câmeras de monitoramento, sensor de presença e “botão do pânico” – dispositivo que aciona o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) em casos de perigo iminente.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que o trabalho do Poder Público municipal em garantir escolas mais seguras para a população não começou recentemente. Antes mesmo de abril deste ano, quando uma onda de boatos se espalhou após ataques em outras regiões do país, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), já havia ampliado de uma para duas a Patrulha Escolar, que conta com agentes da Guarda Municipal (GMVR) capacitados e que agilizam o atendimento.

“Em Volta Redonda, a questão da segurança nas escolas não foi modismo. Ampliamos a segurança que já existia com a Patrulha Escolar e demos sequência ao trabalho, com o início da instalação do sistema de segurança com câmeras e outros equipamentos. Temos a parceria da Polícia Militar, que reforçou a atuação na porta das escolas, e a Polícia Civil, com trabalho de inteligência. A segurança sempre foi prioridade em nosso governo e continuaremos adotando práticas para garantir o acesso à educação para nossas crianças e adolescentes”, lembrou Neto.

Patrulha Escolar atende a 158 unidades escolares em julho

A Semop, por meio da Patrulha Escolar, realizou 158 visitas presenciais a unidades escolares no mês de julho. Um grupo de WhatsApp é mantido entre as direções das escolas e as duas viaturas que servem à Patrulha Escolar, com atendimento imediato.

Entre os destaques de julho estão: mediação de nove conflitos, que foram solucionados de forma positiva; três casos encaminhados à 93 DP (Delegacia de Polícia Civil), no Aterrado, para apreciação da autoridade policial; além de 76 autuações de trânsito em frente e no entorno das escolas. Entre as irregularidades flagradas estão: estacionar no passeio público, transitar na contramão de direção, não usar o cinto de segurança, crianças em motos sem capacetes, utilizar telefone ao volante e estacionar em faixa de pedestre.

A Patrulha Escolar é formada por agentes da Guarda Municipal, capacitados para lidar com os pais, estudantes e funcionários das escolas. O serviço, elogiado pelos usuários, é acionado através de WhatsApp e tem rápido retorno no atendimento e agilidade na solução.

“A Patrulha Escolar é o diferencial no atendimento em Volta Redonda e traz agilidade e eficiência na assistência. Os agentes que formam a Patrulha são capacitados para realizar a prestação de serviço com pessoalidade”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR