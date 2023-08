Veículo é atingido por outro no acostamento da Dutra, em Resende

Uma colisão envolveu um veículo Volkswagen GOL e um veículo Toyota/Corolla, no início da manhã deste sábado, dia 26, por volta das 6h40min, no km 314, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 314, sentido São Paulo, nas proximidades do bairro São Caetano, em Resende.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apurou que o condutor do veículo Toyota/Corolla parou no acostamento e quando abriu a porta foi atingido na lateral e porta pelo veículo Gol.

O condutor do Corolla sofreu ferimentos leves sendo socorrido pela equipe de resgate e levado par o Hospital de Emergência de Resende.