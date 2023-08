Tráfego de veículos ficará fechado em ambos os sentidos, no trecho que vai da Rua 60 até o entroncamento com a Rua 48, por cerca de 30 dias; serviços serão realizados 24 horas por dia

A obra de revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, entra em nova etapa a partir desta segunda-feira, dia 28. Com o objetivo de acelerar os trabalhos, a via ficará interditada em ambos os sentidos, no trecho que vai da Rua 60 até o entroncamento com a Rua 48, por cerca de 30 dias. Durante este período, os serviços de urbanização e modernização serão realizados 24 horas por dia.

“A interdição total da Rua 33 em ambos os sentidos, no trecho que irá da Rua 60 até a Rua 48, garantirá maior segurança e eficiência, acelerando os trabalhos e permitindo que as obras transcorram sem interrupções. Sabemos que obras trazem alguns transtornos, mas estamos trabalhando 24 horas por dia para que a população receba logo uma via mais moderna, eficiente, bonita e mais atrativa às pessoas”, ressaltou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Um dos maiores centros comerciais de Volta Redonda já teve a rede de água trocada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR). Agora, está sendo totalmente renovada e modernizada, priorizando também a acessibilidade, se tornando mais acessível às pessoas com mobilidade reduzida – como cadeirantes, idosos ou pessoas com deficiência visual, por exemplo.

Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados está sendo reordenado e ficará em um corredor subterrâneo planejado – algo semelhante ao que ocorreu com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, no mandato passado do prefeito Antonio Francisco Neto.

Os pontos de ônibus também serão modernizados; haverá plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo – estrutura que permite apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. O local também já está iluminado com lâmpadas de LED – mais econômicas e que garantem cores mais nítidas, promovendo maior segurança. Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.