Inscrições para concurso público da Fevre vão até quinta-feira

Seleção tem 23 vagas imediatas e cadastro de reserva para profissionais da área de educação. Novidade é oportunidade para professor efetivo de Música

Candidatos interessados em participar do concurso público da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) têm até a próxima quinta-feira (31/9) para se inscreverem pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, onde também está disponível o Edital 003/2023 do concurso com todas as informações sobre a seleção. O edital da seleção conta com 23 vagas distribuídas em diversos cargos para atuação nas escolas e outras unidades da fundação, além da formação de cadastro de reserva.

O candidato deve preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição e, antes de enviá-la pela Internet, conferir se todos os seus dados (nome; data de nascimento, CPF, etc.) estão corretos.

No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos podem realizar suas inscrições na Subprefeitura, na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, nos dias úteis, das 8h30 às 17h.

Vagas

De acordo com a Fevre, a novidade deste concurso é a vaga para professor efetivo de Música, para diversos instrumentos, e que irá atuar no projeto ‘Volta Redonda Cidade da Música’.

As oportunidades imediatas são para os cargos de Professor III, nas áreas de: Ciências, Língua Portuguesa, Matemática e Música; além de vagas para Orientador e Supervisor Educacional, Inspetor de Disciplina e Auxiliar Administrativo. Também estarão disponíveis para cadastro de reserva vagas para Professor III nas áreas de História, Arte e Língua Inglesa. Foto de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.