Um carro despencou do viaduto na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí, e caiu em uma ribanceira. O fato ocorreu no fim da manhã de segunda-feira (28), por volta das 11h13min, no km 232.

Segundo a CCR Rio-SP, responsável pela Dutra, apesar da queda, nenhum ocupante do carro ficou ferido e não houve interdição da pista. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a proteção da ponte danificada e o carro na ribanceira. Veja o vídeo abaixo.