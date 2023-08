Equipamentos serão distribuídos em cada unidade básica, contribuindo para o armazenamento seguro dos imunizantes

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebeu nessa segunda-feira (28) 20 câmaras frias para acondicionar vacinas. O município terá no total 47 equipamentos desse tipo, o restante do material está previsto para chegar até setembro. As câmaras foram adquiridas com verba do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene de Souza, citou a importância dos equipamentos para o controle e qualidade dos imunizantes.

“Recebemos 20 câmaras frias para serem distribuídas, uma em cada Unidade Básica de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF). As câmaras servem para o armazenamento seguro das vacinas, o que fortalece o controle de temperatura adequada, reduz as perdas por problemas de falta de energia, e dá suporte para que as estratégias de ampliação da vacinação sejam consolidadas em todo o município”, explicou a enfermeira Milene.

Uma das unidades que recebeu o equipamento foi a UBS Jardim Paraíba, além da central de vacinas – local onde ficam armazenados os imunizantes que são distribuídos para as unidades de saúde. A UBS Jardim Paraíba, por exemplo, oferece de segunda a sexta-feira todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde para crianças, adultos e idosos. Além de consultas, distribuição de medicamentos e outros.

“As outras câmaras frias serão distribuídas no decorrer da semana para as demais unidades básicas de saúde. A secretaria de Saúde solicitou mais nove equipamentos que darão reforço em outros locais de vacinação na cidade”, citou Milene.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, mencionou que a medida colabora para a qualidade dos imunizantes.

“A incorporação de tecnologia, como as câmaras frias, é imprescindível para assegurar a qualidade na conservação das vacinas na rede pública do município”, disse a secretária.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.