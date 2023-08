Mulher é flagrada e presa com carne furtada de mercado em Pinheiral

Uma mulher, que não teve a idade divulgada, foi flagrada por um segurança na manhã do domingo, dia 27, com quatro quilos de carne de um mercado localizado na Rua Justino Ribeiro, no Centro de Pinheiral.

De acordo com um gerente do mercado, a mulher havia comprado algumas mercadorias, mas não efetuou o pagamento. Com a mulher foi apreendido 2,424 kg de corte mineiro e 2,080 kg de patinho, totalizando o valor de R$ 90. Ainda segundo o solicitante, esta não seria a primeira vez que isto acontece.

A mulher e a testemunha foram conduzidas até a 101ª Delegacia de Polícia (DP), onde a senhora foi autuada por furto a estabelecimento comercial. Ela permaneceu presa.