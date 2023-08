Torcedores protestam em festa de aniversário do Gabriel (Gabigol)

Cerca de 60 torcedores do Flamengo fizeram uma manifestação em frente ao local onde estava sendo realizada a festa de aniversário do jogador Gabriel, o Gabigol, do Flamengo.

O festa aconteceu em uma casa de eventos no bairro do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O atacante que não atravessa uma boa fase decidiu comemorar o seu aniversário, de 27 anos, com a presença de amigos, familiares e de alguns jogadores que compareceram ao evento.

O meio-campista Gerson, foi bastante xingado pela sua presença na festa. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também foi outro alvo dos xingamentos.

O Batalhão de Choque foi acionado e utilizou bombas de efeito moral para dispersar os rubro-negros. Cinco viaturas da Polícia Militar e dezenas de seguranças particulares faziam a segurança do local.

Algumas faixas foram levadas com vários dizeres protestando contra o baixo nível do futebol apresentado pelo time.

Os torcedores estenderam duas faixas com a frase: “festa é o c……alho.

Gritos de “pra jogar no Flamengo tem que ter disposição” foram ecoados, e morteiros foram disparados.

Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno.