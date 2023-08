De 1º a 3 de setembro, Olímpiada da Pessoa com Deficiência vai reunir atletas a partir dos 7 anos em diversas modalidades esportivas

Vai começar a maior e mais inclusiva competição do Brasil, a Olimpede (Olímpiada da Pessoa com Deficiência) 2023, em Volta Redonda. O evento já é tradicional no município, organizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel). Com mais de 1,7 mil inscritos, a Olimpede começa nesta sexta-feira, dia 1º, e segue até domingo, dia 3.

A abertura está marcada para às 15h, na PET (Clube dos Funcionários), na Vila Santa Cecília. Mais cedo, às 8h, haverá competição de natação no Parque Aquático Municipal, na Ilha São João. Os atletas, a partir de 7 anos, representam 83 instituições de três estados do país (Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo).

Os participantes vão se dividir nas modalidades de atletismo, tênis de mesa, voleibol especial, taekwondo, cabo de guerra, futsal, natação, provas de habilidades (zig zag e chute ao gol) e jogos de tabuleiros (dama, xadrez e dominó).

Vale lembrar que todas as modalidades são devidamente adaptadas para as pessoas com deficiências visuais, auditivas, intelectuais e físicas. As competições vão acontecer nos seguintes locais: Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, nos ginásios poliesportivos dos bairros: Açude, Siderlândia, Retiro e Santo Agostinho, além do Parque Aquático Municipal.

“Mais um ano em que vamos receber os campeões da vida. Estamos muito orgulhosos em promover mais uma edição da Olimpíada da Pessoa com Deficiência, que em Volta Redonda é uma tradição e acabou virando uma referência para todo o Brasil”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Competição no fim de semana

No sábado, a partir das 8h haverá provas de Badminton; Corridas e Caminhadas; Saltos, Arremessos e Lançamentos; Dominó e Dama e Tênis de Mesa. À tarde, a partir das 14h provas de Saltos, Arremessos e Lançamentos; Corridas e Caminhadas; Jogos de Salão; Cabo de Guerra; Taekwondo e Provas de Habilidade.

No domingo, a partir das 8h provas de Badminton; Atletismo; Provas de Habilidade; Futsal; Tênis de Mesa; Cabo de Guerra e Voleibol Sentado. A grande final do Futsal está prevista para acontecer no ginásio do Santo Agostinho. Fotos de arquivo- Secom/PMVR.