Guarda Municipal de Volta Redonda promove leilão online de veículos

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) promove no dia 11 de setembro, às 11h, mais um leilão online de veículos que foram removidos das ruas por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ou encontrados em situação de abandono e não retirados pelos proprietários após notificação e prazo (Decreto 15.601/2019). Interessados podem fazer o cadastro até 72 horas antes do início do leilão, pelo site: www.sevidanesleiloeira.com.br, para análise dos dados e confirmação. Lances já podem ser feitos pelo endereço eletrônico.

Os lotes são formados por: 65 motos e 19 automóveis em condições de emplacamento para serem regularizados pelos arrematantes, além de 109 veículos (carros, motos, trailers e bicicletas) que estão irrecuperáveis e deverão ser prensados (somente empresa especializadas em prensagem podem participar).

Imagens e descrições dos bens a serem leiloados também estão disponíveis na plataforma de leilão online, bem como o edital com todas as informações necessárias. Estão fora do leilão, de acordo com a legislação: licitantes, adjudicatórios e contratantes, penalizados com sanções em licitação, impedimento de licitar em todas as esferas administrativas e menores de idade.

“Os veículos foram vistoriados pelo Detran/RJ, os proprietários foram notificados e dado prazo de 30 dias para regularizarem as pendências para a retirada dos veículos”, explicou o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula. “Os veículos foram retirados das ruas por inúmeras irregularidades, após denúncias e estão em condições de uso. Os demais serão leiloados como sucata”, frisou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A visitação aos veículos será nos dias 5 e 6 de setembro, das 9h às 11h e das 14h30 às 17h. Os lotes estão na sede da GMVR, à Rua Alexandre Polastri, nº 10, Ilha São João ou no Depósito Municipal, à Avenida Retiro, nº 3.978, Retiro.