Mulher grávida é atropelada no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Atualizada às 13h07min – Uma mulher, de 29 anos, foi atropelada no início da manhã desta quinta-feira, dia 31, por um carro no na Rua Luiz Alves Pereira, no Aterrado, em Volta Redonda. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a realização dos primeiros socorros e levou a vítima para o Hospital São João Batista.

Luana da Silva Moreira está grávida de seis meses e deu entrada com ferimentos no braço direito e no rosto. Segundo apurado pelo jornal, ela está lúcida e orientada e no momento está sendo avaliada pela equipe de ginecologia da unidade médica.

O trânsito no local ficou lento lento devido a presença do resgate, mas foi normalizado assim que os bombeiros deixaram o local. (Foto de leitor)