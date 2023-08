Recentemente, unidade recebeu ainda quatro teclados e três cavaquinhos

A Prefeitura de Resende recebeu nesta semana novos equipamentos para as aulas de música da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. Sete novos violões chegaram para que os antigos fossem substituídos, após 24 anos de uso.

De acordo com Antônia Alcântara, coordenadora da Escola das Artes, recentemente, a escola também recebeu quatro novos teclados e três novos cavaquinhos para compor os instrumentos utilizados pelos alunos durante as aulas.

– A espera de mais de 20 anos pela chegada de novos equipamentos ressalta a importância da renovação e do avanço tecnológico. Os sete novos violões não apenas enriquecem o ambiente das aulas, como também promovem experiência aos alunos, proporcionando ferramentas que aumentam suas possibilidades musicais e elevam o nível de aprendizado – acrescentou Thiago Zaidan.

A Escola das Artes é uma iniciação em artes cênicas, dança e música para incentivar a cultura e despertar os desejos musicais dos munícipes. A unidade tem cursos livres de música com duração de um ano, podendo estender por mais dois, dependendo do desenvolvimento do aluno. As aulas são de musicalização infantil, flauta doce, técnica vocal, violão, baixo, guitarra e teclado. Além disso, também oferece aulas de teatro adulto, com duração de um ano e montagem de peça para apresentação ao final do curso.

Atualmente, a unidade conta com 263 alunos matriculados para as aulas de música e 32 para o curso de teatro.

Vale reforçar que as inscrições para as aulas de de música e teatro seguem abertas até o dia 31 de agosto. Os interessados devem se inscrever presencialmente na secretaria da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, que fica na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, n°117, no Centro. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.

Para se inscrever, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: uma foto ¾, cópias de identidade/CPF ou certidão de nascimento, comprovante de residência. E no caso de menores de 18 anos a cópia do RG do responsável, a inscrição só poderá ser feita pelos pais ou responsáveis.