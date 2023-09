Carro capota na BR-393 (Lúcio Meira), em Barra Mansa

Um veículo Nissan March capotou, na manhã desta sexta-feira, dia 1º, após colidir com uma caminhonete S10, na altura do km 300, da BR-393 (Lúcio Meira), no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra, no bairro Boa Vista, na Região Leste, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três ocupantes do carro sofreram ferimentos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiro e levados para a Santa Casa de Misericórdia.

O trecho onde aconteceu o acidente não faz parte da concessão da rodovia. (Foto: PRF)