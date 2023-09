Defesa Civil de Resende palestra em seminário da defesa civil estadual

Equipe de Resende participou de todo o evento com trocas de experiências e foi convidada a palestrar

A Defesa Civil de Resende participou, nesta semana, de um seminário promovido pela Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro. Além de participar da troca de conhecimentos, o serviço de Resende foi convidado a ministrar uma palestra, falando sobre as práticas desenvolvidas no município. O evento ocorreu no auditório do Centro Universitário de Valença – UNIFAA

Segundo o diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, durante o encontro foram apresentados os mapeamentos de riscos, as planilhas de controles dos índices de chuvas por região, níveis dos Rios com projeto de monitoramento remoto. Durante a palestra, a Defesa Civil de Resende falou sobre os protocolos adotados no município.

Durante o evento, a equipe de Resende foi muito elogiada e dada como referência por representantes da Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro. Para o diretor, Flávio Germano, a participação e o reconhecimento sinalizam que o trabalho em Resende está no caminho certo.

– Trabalhamos diariamente de prontidão, mas também temos um trabalho muito forte na diretriz da prevenção, que é de suma importância não só para evitar os transtornos, como também para preparar nossa população e obtermos uma redução de danos. Atuamos em escolas, com simulados e estamos constantemente monitorando e modernizando os processos a respeito das condições do município. A relação com outras Defesas Civis também é essencial pela troca de experiências – explicou.