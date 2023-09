O piloto de Volta Redonda Daniel Mageste, que foi destaque nas categorias que competiu e é multicampeão de automobilismo virtual confirmou a sua presença por mais um ano no desfile cívico da cidade em comemoração a Independência do Brasil no dia 7 de setembro.

Mageste desfilará pela Avenida Paulo de Frontin onde será realizada a festividade no bairro Aterrado, com o mesmo carro que competiu nas provas da categoria Fórmula Inter, obteve destaque e atualmente trabalha como piloto de testes e instrutor de pilotagem de novos pilotos.

A participação do piloto que leva o nome da cidade pelo Brasil e até pelo exterior, possibilitará que quem for acompanhar as celebrações tenha contato direto com veículo e ouça o ronco do seu motor que encantou o público no último ano. Foi com este carro que ele conquistou poles e vitórias no lendário circuito de Interlagos-SP, que é o palco etapa do Brasil da Fórmula 1.

No período da tarde o carro do piloto ficará exposto ao público no Kartódromo Internacional de Volta Redonda. Por lá Daniel também dará voltas com o veículo na pista do circuito que é a ‘casa da velocidade do sul do estado’, local onde ele iniciou sua carreira no kartismo e conquistou o tricampeonato estadual de kart.

– Será um imenso prazer participar por mais um ano do desfile de 7 de setembro de Volta Redonda e mostrar aos meus conterrâneos este carro fantástico com qual eu competi e venci na Fórmula Inter. Sou muito grato a Volta Redonda e a população pelo carinho que sempre recebo por aqui e convido a todos para estarem juntos comigo, tanto na Avenida Paulo de Frontin, quanto no Kartódromo que é um lugar que eu tenho muito carinho, certamente será um dia repleto de momentos inesquecíveis, convidou o Piloto.