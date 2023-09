Um homem foi detido

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de apropriação indébita.nesta sexta, dia 1º, no km 212 da BR-116, em Seropédica/RJ. Através de consultas aos sistemas públicos, os agentes constataram que o veículo apresentava um gravame de apropriação indébita registrado no Estado do Paraná.

O condutor viajava com mais três pessoas e informou que havia pedido o carro emprestado de um amigo para passear durante o final de semana na capital do Rio de Janeiro.

A Ocorrência foi registrada na 48ª Delegacia de Polícia Civil, de Seropédica.