Alunos destaques no primeiro simulado do Saeb conheceram o Museu do Amanhã e o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro

Viajar, conhecer novos lugares, fazer amigos e ampliar os conhecimentos. Foi com esta proposta que a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), promoveu nessa quinta-feira (31/8) uma viagem inesquecível para 66 estudantes (dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental) e professores da rede pública municipal ao Jardim Botânico e ao Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro. A viagem foi um prêmio aos estudantes que se destacaram no primeiro simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizado em junho nas escolas municipais. Todas as despesas foram custeadas pelo governo municipal, inclusive a alimentação das crianças ao longo do dia.

“Achei uma experiência muito boa, um privilégio poder ter vindo (ao Rio) com a ajuda da prefeitura. Foi uma viagem muito boa, tive muitas experiências legais e valeu a pena ter estudado e garantido um bom resultado no simulado”, considerou o estudante Nicholas Gabriel da Silva Affonso, 15 anos.

Henderson Mathaus de Almeida Borges, 11 anos, aluno da Escola Municipal João Paulo I, no bairro Siderlândia, também aproveitou o passeio. “Foi muito legal. A parte que eu mais gostei foi a exposição de como foi a criação da Terra (Exposição Cosmos). No Jardim Botânico gostei quando estávamos passando por um riacho onde tinham várias vitórias-régias e um peixão”, revelou.

Já Sabrina Ferreira Bicalho, de 10 anos, contou que estava muito ansiosa e celebrou poder ter conhecido a capital ao lado dos amigos. “O que eu mais gostei foi vir ao Museu do Amanhã, um lugar muito bonito e de frente à Baía da Guanabara. Foi muito legal”, afirmou a aluna da Escola Municipal Palmares, no bairro Padre Josimo.

Criando memórias afetivas e conhecimento

De acordo com o idealizador do prêmio, o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, a atividade teve como proposta valorizar o ambiente escolar, criar memórias afetivas e mostrar o quanto vale a pena se dedicar aos estudos. Um novo simulado do Saeb está previsto para o dia 22 de setembro.

“A educação transforma. Ela muda a vida de uma pessoa, de uma família, muda uma sociedade. Viagens como essa contribuem para o desenvolvimento dos nossos alunos, para o relacionamento entre eles, garante uma maior autonomia e amplia o conhecimento. Então esses passeios didáticos contribuem muito para o desenvolvimento dessas crianças. Afinal de contas, esses alunos que se destacam nessas provas hoje serão os nossos futuros professores, engenheiros, médicos. Eles são o futuro”, disse Sodré.

Itinerário da viagem

A primeira parada foi no Jardim Botânico, fundado por Dom João, o então príncipe regente de Portugal, em 1808. O espaço bicentenário é famoso pela sua exuberância e reúne uma coleção de plantas, monumentos, construções e obras de arte. O jardim também é conhecido pelas belas paisagens e um bom local para observações de animais da fauna brasileira. Os estudantes puderam conhecer as estufas (Orquídeas, Bromélias, Samambaias e Plantas Insetívoras), os jardins e coleções temáticas.

Após a visita, o grupo seguiu para um restaurante no bairro Cosme Velho, aos pés do Cristo Redentor, onde pôde se deliciar com um almoço caprichado (churrasco e batatas fritas) e um picolé de sobremesa. Em seguida, a próxima parada foi o Museu do Amanhã, que fica no Centro do Rio – ao lado da Praça Mauá – zona portuária. O local é um ambiente de ciência e inovação que oferece aos visitantes exposições, explorações e perguntas sobre a época de grandes mudanças em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro. Além de promover a inovação, o museu divulga os avanços da ciência e publica os sinais vitais do planeta. Fotos: Divulgação/PMVR.