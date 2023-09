Suspeito de esfaquear homem é contido por populares e preso pela PM

Um suspeito de esfaquear um homem, de 38 anos, foi contido por populares na noite de sexta-feira, dia 1º, em um bar na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luís, em Volta Redonda.

Testemunhas do ocorrido, disseram que o suspeito feriu a vítima no pescoço. O homem, de 39 anos, acusado do crime, foi preso crime assim que os policiais militares chegaram. Segundo o boletim de ocorrência, o homem vai responder por tentativa de homicídio.

A faca utilizada no crime foi apreendida e o suspeito foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. Aos agentes, ele disse ser esquizofrênico e que faz uso de remédios controlados.

O suspeito disse também que feriu o outro porque a vítima teria “rido” dele. O ferido, de 38 anos, foi levado ao Hospital São João Batista, sem riscos de vida. Ele já recebeu alta do hospital. Veja abaixo o vídeo.