Mingau do Ultraje a Rigor é baleado na cabeça em Paraty

O produtor musical e baixista do grupo Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, foi baleado na noite de sábado, dia 2, na cabeça na cidade de Paraty (RJ).

O fato foi divulgado pelo vocalista da banda, Roger Moreira e confirmado pela namorada de Mingau, Maira Cardoso. A banda Ultraje a Rigor, banda faz parte do elenco fixo do programa do Danili Gentili”, no SBT.

O estado de saúde do músico e as circunstâncias em que ele teria sido baleado não foram divulgados. Mingau é proprietário de uma pousada em Paraty.