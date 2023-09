Agentes da Guarda Municipal dão assistência às mulheres vítimas de violência, através de visitas presenciais e contatos telefônicos

A Patrulha Maria da Penha de Volta Redonda entregou em agosto, 37 novas medidas protetivas concedidas pela Justiça e imediatamente passou a acompanhar esses novos casos. Em Volta Redonda o serviço especializado foi criado em 2016, pelo atual secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

No mês passado também foram realizados: 206 visitas domiciliares; 76 monitoramentos via telefone, além de acompanhar às assistidas a locais como Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (2) e Defensoria Pública (1). O serviço especializado é composto pela inspetora Wilma e o GM Oscar, ambos da Guarda Municipal (GMVR), recebendo as medidas protetivas através de e-mail do Juizado Criminal e, a partir desse momento, é realizada uma busca ativa às vítimas de violência doméstica por meio de atendimento presencial ou telefônico.

“A Patrulha Maria da Penha vem realizando um trabalho imprescindível na nossa cidade, fazendo cumprir as medidas protetivas e acompanhando as vítimas em locais onde se sentem inseguras, para que todas as providências sejam cumpridas”, disse o secretário Luiz Henrique. Foto: Divulgação/PMVR