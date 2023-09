Número de doses aplicadas no último sábado foi abaixo do esperado pela secretaria de Saúde; crianças e adolescentes menores de 15 anos devem se vacinar

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda está reforçando a convocação dos pais e responsáveis para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O motivo é a baixa adesão no “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação, realizado no último sábado (2), com apenas 987 doses aplicadas no total. O número preocupa a Vigilância em Saúde.

“O número de doses foi abaixo do esperado, considerando o planejamento da secretaria de Saúde. Dessa maneira orientamos aos pais e responsáveis que procurem a unidade de saúde de referência ou mais próxima de casa com o seu filho (a), com o cartão de vacinação, para atualizar as doses que estão em atraso e as que precisam ser aplicadas”, disse a enfermeira da Vigilância em Saúde, Milene de Souza.

Mais de 20 vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde estão disponíveis em todas as unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) para o público-alvo. Vale lembrar que a campanha de multivacinação seguirá até o dia 15 de setembro no município.

“A baixa adesão à vacinação é muito preocupante, pois com a falta da vacina as crianças e os adolescentes ficam mais suscetíveis às doenças. O Brasil já está registrando o retorno de algumas enfermidades, que antes eram consideradas erradicadas, devido à ausência da vacinação. A vacina protege e é fundamental em todas as fases da vida, por isso, reforçamos que todas as pessoas se vacinem”, comentou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Serviço:

Todas as unidades básicas de Saúde funcionam das 8h às 16h30.

Unidades em funcionamento até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande e Santo Agostinho.

Unidade de funcionamento até as 21h30: Santa Cruz.

