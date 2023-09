O encontro ressaltou a urgência de medidas locais mais eficazes

Em uma das ações do planejamento anual do seu gabinete, a vice-prefeita de Pinheiral, Sediene Maia, promoveu na última semana um encontro no auditório da Secretaria de Saúde, que reuniu mais de 20 mulheres de segmentos variados. A pauta principal foi a elaboração da “Carta Lilás”, documento destinado a propor ações concretas de políticas públicas em combate à violência contra as mulheres.

O relatório “Elas Vivem: dados que não se calam” evidenciou um preocupante aumento de 45% nos casos de violência contra mulheres no Rio de Janeiro em 2022, com 545 ocorrências, um salto em relação aos 375 casos de 2021. Os dados apontam uma realidade alarmante onde, a cada quatro horas, uma mulher é vítima de violência.

No encontro, um dos desafios destacados foi a ausência de uma delegacia especializada em atendimento à mulher em Pinheiral. Tal carência mostra uma lacuna significativa no suporte às vítimas. Em resposta, Sediene comunicou que estará em diálogo com o delegado da 101ª DP da cidade. Se necessário, a questão será elevada até a Secretaria Estadual de Segurança Pública, reforçando o compromisso da gestão em priorizar a segurança e bem-estar das mulheres.

Thamiris Clodomiro, advogada voltada para direitos da família e violência doméstica, trouxe sua análise ao debate.

– A maioria dos episódios de agressão contra nós mulheres e os abusos sexuais, acontecem dentro do lar. O judiciário, muitas vezes, não nos atende adequadamente. É essencial restabelecer a autoestima e dar apoio a essas mulheres na reconstrução de suas trajetórias – alertou.

Angélica Milie, psicóloga da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos e Coordenadora da Casa Abrigo de Volta Redonda, salientou a importância das redes de apoio.

– Muitas mulheres em risco iminente de morte, sem apoio familiar ou de amigos, precisam ser acolhidas em abrigos, um reflexo da vulnerabilidade em que se encontram – ressaltou.

O evento, parte do calendário de iniciativas do gabinete da vice-prefeita, ressaltou a urgência de medidas locais mais eficazes. As reivindicações levantadas serão encaminhadas aos setores responsáveis das secretarias municipais, garantindo que cada demanda seja atendida com a atenção devida.

– Com o encontro, reforça-se a necessidade de ações unificadas e o comprometimento de diferentes setores para superar a violência contra as mulheres. A “Carta Lilás” é uma ferramenta que, através da identificação de demandas e elaboração de ações, busca a implantação de novas políticas públicas – concluiu.