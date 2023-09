Um suspeito morreu na noite de domingo, dia 3, durante uma ação da Polícia Militar no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. De acordo com a PM, ele teria sacado uma réplica de pistola da cintura e apontado em direção aos agentes na tentativa de abordagem ocorrida na Rua 19-A. Um dos policiais atirou e acertou o abdômen do suspeito, que morreu no local.

Segundo a ocorrência policial, os agentes foram até o local verificar denúncia de que homens ligados ao tráfico de drogas iriam executar uma pessoa na parte alta do morro. Três pessoas, incluindo o suspeito morto, foram vistas no local e, ao perceberem que foram vistas, correndo pelos becos da rua.

De acordo com a ocorrência, quando os policiais gritaram para o suspeito se render, ele teria sacado o simulacro, fazendo com que o policial reagisse com um tiro de fuzil, por julgar que havia iminente risco do suspeito atirar contra a guarnição. Ferido no abdômen, o suspeito não resistiu. O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros.

A ocorrência policial informou ainda que os outros dois suspeitos foram localizados em uma área de mata, escondidos. Em revista, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas no caminho que eles percorram para fugir, os policiais encontraram uma sacola contendo 10 trouxas de maconha, cinco sacolés de cocaína, 13 pinos da mesma droga e 10 pedras de crack, além de R$97. Aos policiais, eles informaram que foram ao local apenas para comprar drogas e que o suspeito morto era quem fazia o “plantão do tráfico”.

Câmeras de monitoramento da área foram recolhidas pela PM para ajudar na elucidação dos fatos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços e os suspeitos levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados.