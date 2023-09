A direção do Volta Redonda Futebol Clube emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira, dia 4, lamentando as declarações do técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, após o empate em 1 a 1, no domingo pelo quadrangular da Série C, do Campeonato Brasileiro, no Estádio Curuzu, em Belém (PA).

Após a partida o técnico do Papão Curuzu reclamou da arbitragem e insinuou que o Volta Redonda pode ser beneficiado na disputa por uma das vagas na Série B porque cede o Estádio Raulino de Oliveira para os times grandes do Rio de Janeiro.

NOTA OFICIAL DA DIREÇÃO DO VOLTA REDONDA F.C.

O Volta Redonda Futebol Clube repudia a declaração infeliz do senhor Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu, na entrevista coletiva após o jogo.

Insinuar que a grandeza do Volta Redonda está relacionada à utilização do estádio Raulino de Oliveira pelos grandes clubes do Rio de Janeiro mostra não apenas uma deselegância, como um desrespeito à instituição.

Vale ressaltar que na própria partida de ontem, o Voltaço teve um gol anulado que sequer foi analisado pela equipe de VAR e que ficou mais de 35 jogos sem ter um pênalti a seu favor em competições nacionais, contrariando qualquer lógica de possível benefício.

Além disso, se ceder um estádio aos quatro grandes do estado do Rio de Janeiro pode significar uma força oculta em uma competição nacional, o que se deve pensar sobre ceder o estádio para a Seleção Brasileira na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O estádio Raulino de Oliveira é um patrimônio do futebol nacional e há anos um motivo de orgulho para uma cidade, sendo um local que atende cerca de cinco mil pessoas diariamente para consultas e aulas.

Portanto, a utilização do estádio por outros clubes nunca representou nenhuma vantagem ao Volta Redonda, que luta com muita dificuldade há sete anos para conseguir o seu sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Estou chamando a atenção disso, porque é hora de time grande. O Volta Redonda é grande porque ajuda todos os times grandes do Rio ‘dando’ seu estádio. A prefeitura de Volta Redonda ajuda todos os times grandes do Rio. Hoje mesmo o Fluminense foi lá jogar. Tem uma comoção política muito grande em cima do Volta Redonda. Só estou aqui chamando a atenção”, disse o treinador, desconsiderando que o Raulino é de propriedade do município – não cabendo ao Volta Redonda definir a quem pode ser cedido.

Para a direção do Tricolor de Aço, a declaração de Hélio dos Anjos é tão deselegante como mostra desrespeito ao clube. E lembra que o estádio Mangueirão, no Pará, será cedido à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para o jogo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, na sexta-feira (8), às 21h45min.