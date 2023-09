Equipes concretaram penúltimo vão do viaduto que vai ligar o bairro ao elevado da Ponte Alta

A construção do novo viaduto que vai servir de acesso ao bairro Siderville, em Volta Redonda, entrou na reta final. O penúltimo vão da rampa de acesso ao Elevado Presidente Castelo Branco, na Ponte Alta, recebeu concreto nesta segunda-feira, dia 4. Com investimento de R$ 3,633 milhões, a obra é fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

“Estamos concretando a rampa hoje (4) e a última alça já começa a receber a fôrma de ferragem para ser pavimentada no fim do mês, de acordo com o cronograma. Em seguida teremos apenas serviços finais, como as juntas de dilatação do viaduto, grades na calçada e a construção da praça no bairro”, explicou a secretária munciipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

O novo viaduto terá 200 metros, com estrutura de concreto e ferro, ligando a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída.

Novo acesso dará mais segurança

Atualmente o acesso ao bairro Siderville é realizado por uma rua que pode ser acessada por quem trafega pela Via Sérgio Braga. O fluxo de carretas e caminhões é comum no local, que também apresenta obstáculos como ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante. A obra do novo viaduto vai dar mais segurança a quem acesso o bairro, principalmente os moradores.

“Estamos atendendo uma reivindicação antiga dos moradores e que vai mudar para melhor o dia a dia deles. São obras estruturais importantes como essa que estamos executando em Volta Redonda, deixando a cidade mais eficiente, organizada e preparada para acompanhar o crescimento da população”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Além da alça de acesso, a praça do bairro por onde o viaduto vai passar está sendo revitalizada, com novo paisagismo, brinquedos e quadra poliesportiva. O local está sendo recuperado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fotos: Cris Oliveira/PMVR.