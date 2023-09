Mais 310 procedimentos do programa Revi-VER serão realizados até esta quarta-feira (6)

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nessa segunda-feira (4) mais uma fase do programa Revi-VER, que oferta cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta semana os procedimentos serão realizados até esta quarta-feira, dia 6, por conta do feriado da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro. A previsão é que 310 operações sejam realizadas nestes dias.

Nessa segunda-feira, também foram feitos 60 exames pré-operatórios. Desde que o projeto foi implantado, em 2021, já foram realizadas 12.726 cirurgias. A próxima etapa será em outubro, entre os dias 17 e 21.

Além de promover cirurgias de catarata, os pacientes também são submetidos a um acompanhamento pós-operatório. Nesta semana serão realizadas ainda 210 revisões dos procedimentos efetivados nos últimos 30 dias. As cirurgias são realizadas em um centro cirúrgico oftalmológico móvel, instalado em um veículo adaptado, estacionado na Ilha São João.

‘Limpeza’ da lente – Ao longo desta nova etapa do “Revi-VER” também serão realizados 100 procedimentos de YAG laser, popularmente conhecidos como “limpeza da lente”, necessários em alguns casos após a cirurgia de catarata.

Como participar do programa Revi-VER

Qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata pode se inscrever. O interessado ou familiar deve procurar o Dipa – Departamento de Informação, Programação e Avaliação –, que fica na secretaria de Saúde, no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

É preciso levar cartão do SUS ou CPF e documento com foto do paciente, além de um número de telefone para contato. Não é necessário ter encaminhamento oftalmológico, pois haverá avaliação médica antes do procedimento cirúrgico. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.