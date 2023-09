Construção do Hospital Veterinário de Volta Redonda entra em nova fase

Após fazer estruturas de contenção, equipes responsáveis pela obra iniciaram a fundação do local onde será erguida a unidade médica para animais

A obra do futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda entrou na etapa de fundação da estrutura que vai abrigar a unidade no bairro Rústico. Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, e mais de R$ 3,6 milhões em investimentos, o hospital público para animais está sendo construído em um terreno de 3,5 mil m², na Rua 401, esquina com a Rua 6, e vai atender a uma reivindicação da população.

Após o avanço da fase de contenção, que envolveu concretagem de muros internos e externos, as equipes que atuam na obra iniciaram o trabalho de fundação na área onde será erguido o hospital.

Depois de pronta, a unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização e canil.

“Já implantarmos o Castramóvel, que vem beneficiando a população que quer castrar seu cão ou gato de estimação, e agora o Hospital Veterinário também começa a se tornar realidade em Volta Redonda. Graças à união de forças: agradeço ao secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho, ao vereador Renan Cury e ao nosso governador Cláudio Castro, pela conquista deste espaço público e gratuito para cuidar dos animais”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.