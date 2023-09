O Flamengo conquistou nesta quinta-feira o Campeonato Brasileiro Sub-20. Após empate sem gols no tempo normal, o Rubro-negro derrotou o Palmeiras por 3 a 2 e se tornou campeão da competição pela segunda vez e, de novo contra o mesmo adversário. A primeira foi em 2019. A final foi disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O jogo foi equilibrado durante o tempo normal, mas, na disputa por penalidade, o Fla levou a melhor: Diego, Rayan e Petterson converteram, enquanto Kevin e Thalys fizeram para o Verdão. Lorran, do Flamengo, perdeu, assim como Allan, Ian (que teve a cobrança invalidada) e David desperdiçaram.

Um dos heróis da conquista foi o goleiro Dyogo Alves, um dos sobreviventes da tragédia que matou 10 crianças no Ninho do Urubu em 8 de fevereiro de 2019. Ele pegou uma cobrança do adversário defendendo com o pé direito.