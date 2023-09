Um acidente ocorrido no fim da tarde desta terça-feira, dia 12, deixou um motociclista com ferimentos na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na altura do acesso a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O carro seguia no sentido Niterói e teve a frente danificada. O trânsito ficou congestionado até por volta das 20h30min. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local prestando assistência.