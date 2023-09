Jovem é assassinado no bairro Saudade, em Barra Mansa.

Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira, dia 11, na Rua Amy Ramos, nas proximidades do antigo campo do Siderantim, no bairro Saudade em Barra Mansa.

Ederson Adão de Souza, foi morto com quatro tiros e o óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Aos agentes, um familiar da vítima relatou que desconhecia qualquer envolvimento do filho com o tráfico, mas que ele andava com “pessoas do movimento”.

Aos policiais, o parente disse que viu um homem passando de bicicleta momentos antes de ouvir os disparos.