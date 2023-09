Um jovem de 19 anos e uma mulher de 37 ficaram feridos na colisão entre um carro e uma motocicleta, no final da tarde desta terça-feira (12), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A batida foi nas proximidades da passarela de acesso à Companhia Siderúrgica Nacional.

As vítimas foram socorridas no Hospital São João Batista. De acordo com o hospital, a mulher estava na garupa da moto. Ela sofreu ferimentos e precisou de uma sutura no couro cabeludo.

A vítima também passou por exames de raio-x. No momento desta publicação, ela se encontrava lúcida, mas em observação na sala vermelha do HSJB.O rapaz não teve ferimentos graves. Ele também passou por uma sutura, mas já tinha recebido alta no momento desta publicação