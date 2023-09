Um acidente ocorrido no início da tarde desta quinta-feira, dia 14, deixou um motociclista com ferimentos no km 286,5 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

A colisão foi entre um carro e uma moto conduzido por um jovem, de 21 anos. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.