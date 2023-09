Cras Retiro realiza ‘Ação Comunitária’ em Volta Redonda

Atividade, que acontecerá nesta sexta-feira (15), na sede do Centro de Convivência Morada do Campo, levará serviços públicos para a comunidade

A equipe do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Retiro, em Volta Redonda, vai realizar nesta sexta-feira (15) uma “Ação Comunitária” na sede Centro de Convivência Morada do Campo, que fica na Estrada da Fundação Beatriz Gama (FBG). O evento da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que acontece das 9h às 15h, vai contar com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Além dos atendimentos que o Cras já realiza, como Cadastro Único (CadÚnico) e orientação jurídica grátis, a secretaria de Ação Comunitária vai oferecer o caminhão da Brinquedolândia como atração para as famílias, confecção de currículo e carteira de trabalho digital e, em parceria com a UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) da região, exames de glicose/HGT, aferição de pressão e vacinação.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da Smac, Raquel Marques Coutinho, a ideia é fazer a “Ação Comunitária” de dois em dois meses, variando o local dentro da área de abrangência da unidade.

“É uma forma de aproximar os nossos serviços dos usuários atendidos nos Cras, além de promover a socialização deles. Os serviços públicos têm que superar barreiras e se aproximar cada vez mais de quem precisa de atendimento. Este é o nosso objetivo, colocar esses serviços bem próximos da população, informando-a dos seus direitos como cidadãos”, falou Raquel.

O Cras é a porta de entrada para os serviços da proteção básica e ainda recebe e promove encaminhamentos para a proteção especial, além de prestar atendimento às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Secom/PMVR.