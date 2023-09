Serão oferecidas 100 vagas de castração gratuita para cães e gatos da localidade. Moradores devem fazer a inscrição no Cras Vila Americana, das 8h às 16h

A Prefeitura de Volta Redonda abre nesta sexta-feira, dia 15, 100 vagas para castração gratuita de cães e gatos no bairro Vila Americana. Os tutores dos animais devem comparecer, a partir desta sexta, no Cras Vila Americana, das 8h às 16h, para o agendamento do procedimento. Podem ser castrados animais a partir de seis meses de idade.

Serão oferecidas 100 vagas, divididas da seguinte forma: 20 vagas para cadelas; 40 vagas para machos (cão ou gato) e 40 vagas para gatas, até o preenchimento total das inscrições. As cirurgias serão iniciadas na terça-feira, dia 19, e o castramóvel deve permanecer no bairro até o dia 27/9.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaina Soledad, explicou que as vagas são destinadas aos animais do bairro Vila Americana e, caso as vagas não sejam preenchidas, serão reabertos novos cadastros para a localidade.

“Pedimos que os interessados compareçam ao Cras Vila Americana informando os dados pessoais e também os do animal para o cadastramento. É importante que o morador leve o animal na data e horário agendados. Recomendamos que os gatos, no dia da cirurgia, sejam levados dentro de uma caixinha de transporte para evitar acidentes e fugas”, disse.

A coordenadora ainda esclareceu que antes da cirurgia os animais passam por uma avaliação criteriosa pelo médico-veterinário do castramóvel. “Antes da castração, os animais passam por uma avaliação criteriosa pelo médico-veterinário para evitar qualquer tipo de risco à saúde do cão ou gato”, finalizou.

Os próximos bairros serão divulgados nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.