Uma mulher, que não teve o nome divulgado, invadiu a casa do seu ex-namorado no fim da madrugada desta quinta-feira, dia 15, e furtou uma caixa de cerveja e um botijão de gás da residência localizada na Rua José Alves Caldeira, no Centro de Barra Mansa.

Policiais militares foram acionados para verifica a denúncia e quando chegaram foram recebidos por um homem, de 45 anos. Ele contou que a sua ex-companheira invadiu a sua residência e arrombou a janela, levando cerveja e gás.

Em buscas pelas redondezas, os agentes informaram que a mulher não foi encontrada. Ele disse aos agentes que assim que possível irá na delegacia realizar o registro de ocorrência do furto.