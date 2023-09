Maior competição estudantil da região segue até o dia 1º de novembro nas instalações esportivas do município; 50 escolas com mais de três mil alunos participam dos jogos

A edição 2023 dos Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) foi aberta nesta sexta-feira, dia 15, em cerimônia realizada no ginásio da PET (Clube dos Funcionários), na Vila Santa Cecília. O evento reuniu mais de três mil alunos de 50 escolas das redes municipal, estadual, federal e particular de ensino, além da participação especial do jogador da Seleção Brasileira de Basquete 3×3, Leandro Discreto.

Promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a maior competição estudantil da região Sul Fluminense seguirá até o dia 1º de novembro nas instalações esportivas do município. Durante a cerimônia, o jogador Leandro Discreto acendeu a pira olímpica, ao lado de alguns alunos, abrindo oficialmente os jogos estudantis. Encerrando a festa, o DJ Vinny animou o público no ginásio.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, comentou que o Jevre 2023 terá 49 dias de competições no município.

“Que energia e alegria ter todos estes alunos participando com a gente. Quero agradecer aos meus parceiros de governo e também ao Clube dos Funcionários por ter cedido gentilmente o espaço. Agradeço ao time da Smel que me ajuda a promover o esporte em Volta Redonda. Teremos 49 dias de competições e que todos sejam de sorrisos e vitórias. Viva o esporte!”, falou Rose Vilela.

O deputado estadual, Munir Neto, representando o prefeito Antonio Francisco Neto, participou da festividade e mencionou que o município voltou a ser referência no esporte, garantindo qualidade de vida para os adolescentes e jovens, incluindo o público com deficiência.

“Volta Redonda voltou a ser referência no esporte. Em menos de um mês, a prefeitura promoveu a Olimpede (Olímpiada da Pessoa com Deficiência), agora o Jevre (Jogos Estudantis de Volta Redonda) e o município ainda vai sediar neste mês de setembro o Festival Paralímpico Loterias Caixa. O esporte é um instrumento de inclusão de todas as formas em Volta Redonda e eu, como deputado estadual, quero inserir nas outras cidades do estado iniciativas como esta”, disse Munir Neto.

Show de enterradas e habilidade

Leandro Discreto chegou ao Jevre acompanhado dos atletas João, Ratinho e Hakin, o conhecido “Team Discreto”. Depois de uma apresentação de habilidades, com direito a muitas enterradas, eles chamaram alguns alunos para participarem de uma mini competição de basquete 3X3.

“É super importante iniciativas como esta, porque o esporte é saúde, é educação. Poder promover atividades como o Jevre deixa o jovem cada vez mais motivado a sair de casa, praticar esporte e se relacionar com o mundo de maneira mais forte”, disse Leandro Discreto.

Um dos alunos que participou da partida foi Caio Barbosa, de 13 anos, do Centro Educacional Santa Teresinha, em Volta Redonda, que citou estar confiante na vitória no Jevre 2023.

“Aqui foi difícil jogar com eles, porque são profissionais, mas a minha expectativa para o Jevre é que a minha escola vai ganhar. Estou confiante demais”, disse.

Modalidades

Nesta edição, os Jogos Estudantis inseriram três novas modalidades esportivas – Teqball, Beach Tênis e Futevôlei. As demais modalidades seguem sendo disputadas: Atletismo; Badminton; Basquetebol e Basquete 3×3; Beach tênis e Tênis de campo; Cabo de guerra; Câmbio; Futebol; Futsal Sub 9, 11 e 13; Futsal Sub 15 e 17; Futevôlei; Ginástica Artística, Rítmica e de Trampolim; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Skate street; Taekwondo; Tênis de mesa; Teqball; Voleibol e Vôlei de praia e Xadrez.

Competição

Os estudantes serão divididos por faixas etárias: Sub-9 (nascidos em 2014 e 2015) – em formato de festival; Sub-11 (nascidos em 2012 e 2013); Sub 13 (nascidos em 2010 e 2011); Sub-15 (nascidos em 2008 e 2009); e Sub-17 (nascidos em 2006 e 2007).

A cerimônia de encerramento e premiação do Jevre está marcada para o dia 1º de novembro, às 14h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., ao lado do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal.

Alunos/atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade serão premiados com medalhas. Todas as escolas que se inscreveram receberão um troféu pela participação. Em relação à premiação geral para a unidade escolar campeã do Jevre 2023, será utilizado o critério de quadro geral de medalhas.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.