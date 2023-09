A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) mostra que a imprudência causou mais um acidente de trânsito. Desta vez no acesso à Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado, envolvendo um carro e uma motocicleta, nessa quinta-feira (14), às 12h03. Não houve ferimentos graves.

“O condutor precisa seguir as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ter total atenção a todos os atores do tráfego, para evitar os acidentes que podem ter consequências irreversíveis”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.