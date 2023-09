Carreta tomba no retorno de Bulhões

Uma carreta carregada com areia tombou na manhã deste domingo, por volta das 7 horas, no km 298 da Rodovia Presidente Dutra, pista de retorno e acesso à Bulhões, em Porto Real.

Policiais rodoviários federais (PRF) estiveram no local e constataram que o veículo saiu da pista auxiliar, colidiu contra um barranco e tombou em seguida. Parte da carga de areia caiu sobre a pista.

O condutor foi socorrido com ferimentos. A esposa e filho dele, não ficaram feridos, aparentemente. Todos foram encaminhados ao hospital de Emergência de Resende, para uma avaliação médica. A princípio, apenas o motorista foi socorrido como vítima de trânsito.

No momento do acidente a pista do retorno ficou parcialmente interditada na faixa sentido Dutra (distrito de Floriano-Barra Mansa).